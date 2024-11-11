Россия крепко стоит на Черном море: Патрушев рассказал о российском флоте

Черноморский флот России находится в боеспособном состоянии и противостоит угрозам Киева и НАТО, заявил «Коммерсанту» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

Николай Патрушев в интервью изданию опроверг информацию о «разгроме» Черноморского флота. По его словам, морские подразделения боеспособны и готовы пресечь угрозы.

«Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами. Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море», — заявил Патрушев.

Он добавил, что у российского флота традиционно сильные позиции в регионе. Москва также не позволит США и НАТО изменить установленный Конвенцией Монтре режим черноморских проливов в военных целях.