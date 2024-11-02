Роковое нажатие: британские СМИ прогнозируют сценарий ядерного удара РФ

Если в России нажмут на кнопку в 8:00, то на Трафальгарскую площадь направится оснащенная ядерной боеголовкой межконтинентальная баллистическая ракета.

Через 2 минуты объект обнаружат системы раннего оповещения НАТО, но власти Лондона ничего не могут сделать, и уже в 8:04 жители города получат оповещение об угрозе с призывом искать укрытие, затем предупреждение прозвучит по телевизору. К 8:20 столицу Британии начнет накрывать радиоактивный мусор.

Через 2 часа с атомной подводной лодки Trident, которая патрулирует Северную Атлантику, по приказу правительства нанесут ответный удар, а в 11:00 ракеты в сторону РФ из Южно-Китайского моря выпустят уже США. Ответные действия России не уточняются, но СМИ предупреждают о возможном «конце цивилизации».