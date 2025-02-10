Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил в ходе своего интервью, что администрация президента США Дональда Трампа выражает интерес к возобновлению диалога с Россией. По его словам, контакты возможны только на равноправной основе.

«Поставка Вашингтоном режиму в Киеве современных видов вооружений, включая обслуживаемые специалистами Пентагона ракетные системы дальнего радиуса действия и целеуказания, сделало Вашингтон стороной конфликта. Но, несмотря на противоречивость команды Трампа, она хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией», — заявил заместитель главы МИД РФ.

Он добавил, что Россия готова обсуждать с Америкой разрешение украинского конфликта, но только на равноправной основе.