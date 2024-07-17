Учитывая текущие реалии конфликта на Украине и внешнеполитическую обстановку, особых подвижек как в плане санкций, так и переговоров в ближайшее время ожидать не стоит, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Как сообщает The New York Times, украинское политическое руководство начинает разработку мирного сценария завершения российско-украинского конфликта. Поводом для материала стало заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что в будущей мирной конференции, которая должна пройти в ноябре, он допускает участие России.

«Следует напомнить, что предыдущая конференция состоялась в середине прошлого месяца и проводилась в Швейцарии. Она показала скорее отрицательные, нежели положительные результаты: на ней отсутствовало большинство стран-членов ООН, итоговое коммюнике не было подписано рядом ее участников, имеющих противоположную западной позицию относительно СВО», — сказал Булавицкий.

Если же говорить о вероятности того, что Украиной будет предложена мирная инициатива, то, по словам политолога, против заявления издательства играют факт и итоги визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев. На его предложение инициировать переговоры в рамках российско-украинского противостояния Зеленский ответил категорическим отказом. В то же время РФ на протяжении всей СВО призывала международное сообщество к мирным переговорам.