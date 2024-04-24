РФ и Украина впервые провели очные переговоры по детям

сегодня в 16:44

Львова-Белова: 19 детей переедут в РФ по результатам переговоров с Украиной

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова заявила, что при посредничестве Катара прошли первые очные переговоры Москвы и Киева по детям. Об этом сообщает РИА Новости .

Она уточнила, что переговоры состоялись в Дохе.

По словам омбудсмена, в ходе разговора достигнута договоренность о том, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в РФ.

Львова-Белова отметила, что Катар зафиксировал утвержденные сторонами списки, но при появлении новых ситуаций РФ будет на них реагировать.

При этом она добавила, что распространяемые СМИ на Западе сведения о 19,5 тыс. украинских детей в РФ — это фейк, который ничем не подтвержден.