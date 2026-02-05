сегодня в 16:47

РФ и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии

Как заявило европейское командование ВС США, Россия и Штаты договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, сообщает РИА Новости .

Переговоры по этому вопросу прошли в четверг в Абу-Даби.

Возобновление коммуникации по военной линии происходит из-за случившегося прогресса в переговорах по украинскому конфликту, достигнутого спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

«Канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии „военные — военным“ по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира», — уточнили в Европейское командовании ВС Штатов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.