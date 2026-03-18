РФ готова готова стать посредником между Афганистаном и Пакистаном

Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, сообщают « Известия ».

По словам дипломата, Москва готова рассмотреть возможность медиации, но только при условии, что обе стороны одновременно обратятся за помощью. Однако на данный момент такого нет.

«Пока такого нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать», — отметил Кабулов.

Он также уточнил, что Россия стремится найти компромиссное решение, которое позволило бы завершить боевые действия и перейти к дипломатическому урегулированию.

Ранее до 400 человек увеличилось число погибших при ударе по рехабу в афганском Кабуле.

