Режиссер Игорь Угольников посетил Центр общественного наблюдения Подмосковья

«Я приезжал сюда и на прошлых выборах, когда был доверенным лицом президента, объездил тогда множество участков. Вижу, как все меняется в сторону еще большей четкости и высокой организации. Учитываются мельчайшие тонкости, что чрезвычайно важно в нынешнее время», — сказал режиссер.

Говоря о гражданском долге, исторической памяти и вызовах, с которыми сегодня сталкивается страна, народный артист РФ подчеркнул, что в настоящее время все жители страны защищают Победу предков.

«Ту самую Победу, которую ковали наши деды и прадеды и которую у нас сейчас пытаются отнять. И наши защитники Отечества на передовой, и все мы в тылу отстаиваем это великое наследие», — заключил Угольников.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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