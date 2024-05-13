Режим воздушной опасности введет в Липецкой области

сегодня в 03:54

Власти Липецкой области ввели в регионе режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram .

«Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС», — сказано в сообщении.

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Становлянского округа.

Ранее сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ разрушено частное домовладение.