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Reuters: США отказались посещать церемонию ООН в память о президенте Ирана

Американские власти отказались посещать церемонию Генеральной ассамблеи ООН, устроенную в память о погибшем иранском лидере Эбрахиме Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве», — сказал анонимный чиновник из США.

Организация Объединенных Наций, по его словам, должна поддерживать народ Ирана, а «не чтить память его угнетателя».

ГА ООН собирается каждый раз при смерти любого мирового лидера, чтобы отдать ему дань уважения. Речи о Раиси прозвучат в четверг в рамках соответствующей церемонии.

Иранский президент погиб в результате крушения вертолета 19 мая на северо-западе страны. Генштаб ВС страны ранее исключил вариант с диверсией.