Reuters: Британия планирует ввести санкции против «теневого флота» России

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Правительство Великобритании намерена ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота» РФ, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это будет «крупнейший пакет мер Великобритании против „теневого флота“.

По данным агентства, британский премьер-министр Кир Стармер объявит о новых санкциях на саммите по вопросам европейской обороны в Осло 9 мая.

Общее число введенных против России санкций, начиная с 2014 года, достигло отметки в 28 595 ограничений. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

Ранее сообщалось, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций, который коснется банковского сектора и экономической отрасли. Американские власти хотят усилить давление на Москву в связи с украинским кризисом, но окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.