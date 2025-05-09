Reuters: Британия планирует ввести санкции против «теневого флота» России
Правительство Великобритании намерена ввести санкции в отношении 100 нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота» РФ, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это будет «крупнейший пакет мер Великобритании против „теневого флота“.
По данным агентства, британский премьер-министр Кир Стармер объявит о новых санкциях на саммите по вопросам европейской обороны в Осло 9 мая.
Общее число введенных против России санкций, начиная с 2014 года, достигло отметки в 28 595 ограничений. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Ранее сообщалось, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций, который коснется банковского сектора и экономической отрасли. Американские власти хотят усилить давление на Москву в связи с украинским кризисом, но окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.