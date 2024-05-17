Развожаев: военные продолжают отбивать атаки в разных районах Севастополя
Российские силы противовоздушной обороны, флота и группировки обороны Крыма продолжают отбивать атаки противника в разных районах Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
«Не снимайте и не выкладывайте работу наших военных. Этим вы помогаете врагу», — призвал он.
Город, по словам губернатора, атакуют беспилотники и безэкипажных катера противника.
Ранее Развожаев сообщил, что фрагменты сбитых беспилотников рухнули на подстанцию «Севастополь», что привело к частичному отключение света в городе,