Расстроен и уязвлен: востоковед оценил положение Китая в конфликте РФ и Украины

Востоковед Алексей Маслов заявил, что Китай расстроен и уязвлен тем, что США в последнее время отодвинули его от решения российско-украинского конфликта.

«Российская позиция заключается в том, что урегулирование должно производиться всеми крупными странами, в том числе и Китаем. Китай согласен с этой позицией, и сейчас ее продвигает», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, Китай отличается очень взвешенной позицией, она значительно более пророссийская, чем проамериканская. Кроме того, у Китая есть свои интересы в регионе, поэтому списывать его со счетов не стоит.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили политические и экономические вопросы и поручили помощникам проработать вопрос дальнейших личных встреч.