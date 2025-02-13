Расстроен и уязвлен: востоковед оценил положение Китая в конфликте РФ и Украины
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Востоковед Алексей Маслов заявил, что Китай расстроен и уязвлен тем, что США в последнее время отодвинули его от решения российско-украинского конфликта.
«Российская позиция заключается в том, что урегулирование должно производиться всеми крупными странами, в том числе и Китаем. Китай согласен с этой позицией, и сейчас ее продвигает», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
По его словам, Китай отличается очень взвешенной позицией, она значительно более пророссийская, чем проамериканская. Кроме того, у Китая есть свои интересы в регионе, поэтому списывать его со счетов не стоит.
Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили политические и экономические вопросы и поручили помощникам проработать вопрос дальнейших личных встреч.