Райт: нефтяные компании США готовы помочь властям в Венесуэле

Глава американского министерства энергетики Крис Райт заявил, что крупнейшие американские нефтяные компании выразили готовность помочь властям США в рамках действий в Венесуэле, сообщает РИА Новости .

«Я сразу же связался по телефону со всеми тремя руководителями компаний, о которых вы упомянули (Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil — прим. ред.)», — рассказал он.

По его словам, эти компании сразу предложили свою помощь.

3 января 2026 года США атаковали военные объекты в Венесуэле и захватили, затем вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине, расположенном в южной части Нью-Йорка.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мадуро и Флорес отрицают свою вину по предъявленным обвинениям.

