Путин запустил строительство нового здания НЦ «Россия»

Президент России Владимир Путин 26 марта дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Команда была отдана по видеосвязи во время церемонии закладки капсулы в фундамент, сообщает газета «Известия».

Поручение главы государства получил машинист башенного крана Максим Гриценко. В мероприятии также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Национальный центр «Россия» регулярно принимает крупные форумы и общественные события. В 2026 году на площадке прошли конференция «Назад в будущее», IV Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», а также церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия».

Среди лауреатов премии — путешественник Федор Конюхов, отмеченный за вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм», и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заместитель председателя правления «Движения первых» Никита Нагорный. Его признали победителем в номинации «Выбор первых».

