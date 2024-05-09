Путин закончил переговоры с Пашиняном и приступил к беседе с Мирзиеевым

Российский лидер Владимир Путин завершил отдельную двустороннюю встречу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и начал общение с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«С Пашиняном (переговоры — ред) закончились. Сейчас идет встреча с Мирзиеевым», — сказал он.

Встреча продлилась около одного часа. В рамках разговора с Мирзиеевым Путин указал, что Россия ожидает поставок овощей и фруктов из Узбекистана.

«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждем из Узбекистана, как и в прошлом году», — сказал Путин.