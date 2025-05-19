Путин созвонился с Трампом из неожиданного места

Зарубин: Путин говорит с Трампом из музыкальной школы в Сочи

Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, находясь в новой музыкальной школе в Сочи. Российский лидер созвонился с американским коллегой по спецсвязи, которая сопровождает его в любых поездках, сообщил репортер Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

Путин беседует с Трампом из новой музыкальной школы в образовательном центре «Сириус». В Сочи российский президент находится с рабочим визитом.

«Президент может разговаривать по телефону по защищенным каналам связи практически из любого места — автомобиля, самолета, даже из вертолета. Соответственно, сегодня — из музыкальной школы „Сириуса“», — рассказал Зарубин.

В эти минуты Путин продолжает проводить телефонные переговоры с Трампом, которые ранее анонсировал Кремль. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, разговор политиков необходим, потому что урегулирование на Украине зашло «в тупик».