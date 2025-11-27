Путин считает одним из ключевых моментов признание Крыма и Донбасса за РФ

Президент России Владимир Путин считает одним из ключевых моментов в переговорах с Соединенными Штатами признание суверенитета РФ над Донбассом и Крымом. Этот вопрос должен быть предметом переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА Новости .

На конференции Путин сказал, что боевые действия в зоне СВО закончатся, когда ВСУ покинут занятые территории. Он отметил, что российские бойцы наращивают темпы наступления на линии боевого соприкосновения.

Если украинские солдаты не захотят покидать занятые территории, то будут изгнаны с них в любом случае. Этого Россия достигнет военным путем, отметил президент.

Он добавил, что в октябре противник потерял 47 тыс. солдат. Среди них как погибшие, так и раненые.

