Путин распорядился выделить дополнительные выплаты академикам РАН

Президент России Владимир Путин поручил правительству с 2025 года выделять дополнительные средства академикам РАН.

Соответствующий документ опубликован 6 мая на сайте Кремля.

Так, выплаты академикам составят 200 тыс. рублей, членам-корреспондентам — 100 тыс. рублей.

Доклад об осуществлении данного указа должен быть подготовлен до 1 ноября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.