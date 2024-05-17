ООО «Техсервис Моторс» включено в реестр недобросовестных участников аукциона

сегодня в 10:34

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение администрации городского округа Жуковский Московской области о включении сведений в отношении ООО «Техсервис Моторс» в реестр недобросовестных участников аукциона, передает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям, ООО «Техсервис Моторс», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, Администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО «Техсервис Моторс» договора подтвержден представленными администрацией документами. ООО «Техсервис Моторс» в рассмотрении обращения участие не принимало, доказательств, опровергающих позицию администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Техсервис Моторс» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.