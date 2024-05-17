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Российские военные инженеры продолжают разминирование районов и участков дорог на освобожденных территориях на авдеевском направлении СВО, сообщает РИА Новости.

В Минобороны РФ утонили, что специалисты осматривают придомовые участки и укрепрайоны, которые оставила украинская армия. Также они организуют инженерную разведку кварталов на наличие взрывоопасных предметов.

Военнослужащим приходится обезвреживать различные виды установленных мин, в том числе советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. Работают они и с минами иностранного производства.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по сосредоточению военной техники противника на Украине с помощью ОТРК «Искандер».