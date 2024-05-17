сегодня в 05:25

«Искандер» ударил по скоплению иностранной бронетехники в зоне СВО

Российские военнослужащие нанесли удар по сосредоточению военной техники противника на Украине с помощью ОТРК «Искандер», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.