«Искандер» ударил по скоплению иностранной бронетехники в зоне СВО
Российские военнослужащие нанесли удар по сосредоточению военной техники противника на Украине с помощью ОТРК «Искандер», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ группировки войск „Запад“ нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации», — сказано в сообщении.
Ранее «Искандеры» атаковали штаб украинских военных под Харьковом. ВС РФ ликвидировали 35 офицеров и 20 бойцов ВСУ.
Также уничтожена централизованная система управления противовоздушной обороной противника в регионе.