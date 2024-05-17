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«Искандер» ударил по скоплению иностранной бронетехники в зоне СВО

Политика

Российские военнослужащие нанесли удар по сосредоточению военной техники противника на Украине с помощью ОТРК «Искандер», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ группировки войск „Запад“ нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации», — сказано в сообщении.

Ранее «Искандеры» атаковали штаб украинских военных под Харьковом. ВС РФ ликвидировали 35 офицеров и 20 бойцов ВСУ.

Также уничтожена централизованная система управления противовоздушной обороной противника в регионе.