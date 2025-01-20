Путин приказал «сделать все» для освобождения захваченного ХАМАСом россиянина
Президент России Владимир Путин призвал нарастить усилия для освобождения россиянина Александра Труфанова, захваченного представителями радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее поручение он озвучил главе МИД Сергею Лаврову и членам Совбеза РФ в ходе совещания, сообщает Life.ru.
Путин отметил важность освобождения гражданина России.
«Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать все, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — сказал глава России.
Александр Труфанов входит в число заложников, которых ХАМАС согласился освободить в рамках сделки о прекращении огня с Израилем. Ранее радикалы отпустили в еврейское государство четверых заложниц, из израильских тюрем уже выпустили 90 палестинцев.