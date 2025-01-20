Путин приказал «сделать все» для освобождения захваченного ХАМАСом россиянина

Путин отметил важность освобождения гражданина России.

«Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать все, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — сказал глава России.

Александр Труфанов входит в число заложников, которых ХАМАС согласился освободить в рамках сделки о прекращении огня с Израилем. Ранее радикалы отпустили в еврейское государство четверых заложниц, из израильских тюрем уже выпустили 90 палестинцев.