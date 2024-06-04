Путин предложил Турчаку занять пост губернатора Республики Алтай

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обратился к первый вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку и предложил ему возглавить Республику Алтай, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что у Турчака есть опыт работы в исполнительных органах власти. Поэтому глава государства предложил ему вернуться к своим обязанностям, но в этот раз в качестве губернатора перспективного региона — Республики Алтай.

«Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах России. Как относитесь к такому предложению?» — обратился Путин к Турчаку.

Первый вице-спикер СФ поблагодарил президента за доверие. Он назвал Алтай уникальной землей с большим потенциалом и трудолюбивыми людьми.

«Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай», — ответил он.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке. Он отметил, что уход с этой должности связан с переходом на новую работу.

Турчак с 2009 по 2017 год работал на посту главы Псковской области, а затем занял должность секретаря генсовета «Единой России», чуть позже стал первым зампредом верхней палаты парламента.