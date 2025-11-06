Путин пока не определился с оглашением послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин еще не принял решение об оглашении послания Федеральному собранию в 2025 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает газета «Ведомости» .

По словам официального представителя Кремля, решение об оглашении послания полностью зависит от президента. Путин еще не определился с возможной датой оглашения.

«Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям», — сказал Песков.

Он раскрыл, что прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится в середине декабря.

Как сообщают источники «Ведомостей», подготовка к посланию президента пока что не ведется. В последний раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

В послании глава государства обозначает основные направления внутренней и внешней политики. Обычно это ежегодное событие, но были годы, когда оно не оглашалось, например, в 2017 году.

Ранее Путин поручил объявить 2026 Годом единства народов России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.