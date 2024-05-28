сегодня в 17:53

Путин поделился, в чем по его мнению задумка хозяев Украины

Президент России Владимир Путин отметил, что задумка хозяев Украины составляет в том, чтобы бремя непопулярных решений легло на нынешнюю власть Киева, сообщает РИА Новости .

По словам российского лидера, это не связано с Конституцией.

«Может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», - сообщил он.

Путин добавил, что если задумка в этом, то логика хозяев понятна.