Путин подарил длинную версию Аurus королю Бахрейна
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Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что глава РФ подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus, сообщает ТАСС.
22 мая Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел с рабочим визитом в Москву. Он обсудил с Владимиром Путиным международную повестку, а также предложил укреплять дружеские отношения между Бахрейном и Россией.
После успешных переговоров российский лидер подарил королю Бахрейна длинную версию автомобиля Аurus.
Ранее стало известно, что в ходе встречи монарх подчеркнул «выдающийся прогресс» экономического уровня России.