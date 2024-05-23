Путин подарил длинную версию Аurus королю Бахрейна

22 мая Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел с рабочим визитом в Москву. Он обсудил с Владимиром Путиным международную повестку, а также предложил укреплять дружеские отношения между Бахрейном и Россией.

После успешных переговоров российский лидер подарил королю Бахрейна длинную версию автомобиля Аurus.

Ранее стало известно, что в ходе встречи монарх подчеркнул «выдающийся прогресс» экономического уровня России.