Путин поблагодарил Кириенко за вклад в создание «Росатома»

Президент России Владимир Путин публично поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко за его ключевой вклад в развитие отечественной атомной промышленности, сообщает РИА Новости .

Во время встречи с сотрудниками предприятий отрасли глава государства особо отметил роль Кириенко в создании госкорпорации «Росатом» в 2007 году.

«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация „Росатом“. Вот Сергей Владиленович занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что это решение задало высокую динамику развития атомной отрасли России в XXI веке.

Сергей Кириенко, занимающий в настоящее время пост председателя наблюдательного совета «Росатома», сыграл ключевую роль в формировании одной из наиболее технологических корпораций страны. Под его руководством была проведена реорганизация отрасли, позволившая России сохранить мировое лидерство в области атомных технологий.