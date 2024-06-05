сегодня в 21:16

Путин ответил на вопрос о потерях России на СВО

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос СМИ о потерях РФ во время проведения СВО на организованной ТАСС встрече с главами мировых информагентств в Санкт-Петербурге.

«Безвозвратные потери Украины (на СВО - ред.) в пять раз превышают российские», - заявил Путин.

ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными, соотношение составляет примерно 50% на 50%, добавил российский лидер.

Кроме того, Путин заявил, что мобилизация на Украине идет только на восполнение потерь. При этом ВСУ мобилизовывают около 30 тыс. человек в месяц.

Также глава России отметил, что в украинском плену находятся 1 348 россиян, а в российском — 6 465 военнослужащих Украины.