Путин ответил на вопрос о потерях России на СВО
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос СМИ о потерях РФ во время проведения СВО на организованной ТАСС встрече с главами мировых информагентств в Санкт-Петербурге.
«Безвозвратные потери Украины (на СВО - ред.) в пять раз превышают российские», - заявил Путин.
ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными, соотношение составляет примерно 50% на 50%, добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что мобилизация на Украине идет только на восполнение потерь. При этом ВСУ мобилизовывают около 30 тыс. человек в месяц.
Также глава России отметил, что в украинском плену находятся 1 348 россиян, а в российском — 6 465 военнослужащих Украины.