Путин открыл заседание Высшего экономического совета в Петербурге

сегодня в 19:24

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин дал старт работе Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Встреча началась в формате узкого круга, после чего перешла к расширенному составу участников, сообщает РИА Новости .

Участники встречи, проходящей в Северной столице, намерены в понедельник рассмотреть ключевые вопросы функционирования ЕАЭС, определить направления для дальнейшей интеграции и совершенствования общего рынка Союза, а также принять ряд важных документов и решений.

Ожидается, в частности, подписание договора о беспошлинной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

Путин отмечал, что Россия придает большое значение плодотворному и разностороннему сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС и выражает искреннюю заинтересованность в активизации совместных усилий по всемерному укреплению этого объединения.

