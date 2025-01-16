Путин новым указом утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов

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Голикова возглавила комиссии по делам ветеранов и делам инвалидов

Президент России Владимир Путин 16 января новым указом утвердил составы комиссий по делам ветеранов и делам людей с инвалидностью. Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовой информации.

Главой обеих комиссий стала вице-премьер России Татьяна Голикова. До нового указа эти должности занимала экс-советник президента Александра Левицкая, которую весной 2024 года освободили с должности советника главы государства.

Ранее Путин подписал ежегодный указ о призыве на воинские сборы военнообязанных россиян, находящихся в запасе.

Также глава государства новым указом утвердил, что 2025 год пройдет как Год защитника Отечества в России. Оба перечисленных документа российский лидер подписал 16 января.