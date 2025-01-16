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Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России. Соответствующий документ появился сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что такое решение принято «в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции».

В мае россияне будут отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России поистине колоссальная, считает Владимир Путин.

Российский лидер провел заседание Российского организационного комитета «Победа», на повестке которого — подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.