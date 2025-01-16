Путин подписал указ о призыве на воинские сборы граждан РФ в запасе

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы, которые пройдут в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте опубликования правовой информации.

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Указ президента вступил в законную силу с момента его подписания, то есть с 16 января 2025 года.

Региональные власти и правительство страны должны совместными усилиями организовать сборы, направить на них военнообязанных граждан, пребывающих в запасе, а также помочь им подготовиться к соответствующим мероприятиям.

Ранее в Сети распространилась информация о возможной второй волне мобилизации в России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на самом деле ничего подобного не планируется, армия РФ успешно справляется с поставленными задачами в зоне специальной военной операции на Украине и на данный момент нет потребности расширять личный состав, который полностью укомплектован.