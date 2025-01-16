Власти ответили, ждать ли новой мобилизации в России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России отсутствует необходимость в новой волне мобилизации. По его словам, российская армия успешно сражается в зоне СВО, на службу по контракту набираются по 1000 человек ежедневно, сообщает ТАСС .

«Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», — сказал парламентарий.

Картаполов добавил, что ВС РФ ежедневно продвигаются на «десятках направлений» в зоне спецоперации на Украине. По словам депутата, российские военные на СВО полностью обеспечены всем необходимым, дефицита личного состава нет.

Ранее заместитель Картаполова в думском оборонном комитете Андрей Журавлев в беседе с «Абзацем» заявил о необходимости готовить мужское население к защите России. Он отмечал, что стране хватает добровольцев для эффективного ведения СВО, однако ряд Telegram-каналов интерпретировал его слова как мнение о потребности в проведении мобилизации.