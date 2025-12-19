Путин: новых спецопераций не будет при соблюдении интересов России

Дополнительных специальных военных операций Россия не планирует, если другие страны будут учитывать и уважать интересы Москвы, сообщил президент страны Владимир Путин.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Журналист BBC задал вопрос о том, планирует ли страна еще какие-либо военные спецоперации.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, также как и мы постоянно пытались соблюдать ваши», — сказал Путин.

По его словам, также не нужно обманывать Россию, как провели с расширением НАТО на восток, «как у нас в народе говорят кинули», пренебрегли интересами РФ в сфере безопасности.

Как уточнил президент, при этом политики на Западе постоянно нагнетают обстановку, говоря, что готовятся к войне с РФ.

«Ну что мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь?!» — подчеркнул глава государства.

