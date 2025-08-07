Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут пройти в ОАЭ. Российский лидер отметил, что страна является одним из подходящих мест для этого, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин отметил, что у РФ есть много друзей, которые могут помочь провести ему встречу с Трампом. Один из них — это президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Путин допустил, что ОАЭ могут стать местом проведения переговоров с Трампом.

«Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — сказал президент РФ.

Он также отметил, что заинтересованность в проведении саммита Россия - США с участием президентов проявили обе стороны. Также российский лидер рассказал о возможности проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин отметил, что не имеет ничего против этих переговоров, но подчеркнул, что нужно создать особые условия для них.

Ранее в Кремле отметили, что следующую неделю обозначили как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако трудно сказать, сколько именно дней потребуется на подготовку встречи глав двух государств.