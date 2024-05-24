Путин и Лукашенко продолжили встречу в неформальной обстановке

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили официальную часть встречи в аэропорту Минска и продолжили общение в неформальной обстановке, пишет ТАСС .

Российский лидер прибыл в Белоруссию вечером в четверг. В ходе первой встречи с Лукашенко лидеры обменялись мнениями о темах, которые они обсудят на предстоящих переговорах.

Поездка в Минск стала для Путина вторым зарубежным визитом с начала нового президентского срока 7 мая. Лидер на прошлой неделе посетил Китай. Еще через несколько дней его ждут в Узбекистане.

Заявленными темами для переговоров стали безопасность и экономика, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.