Путин и Алиев пожали руки и обнялись на встрече в Таджикистане Политика сегодня в 11:30 Фото - © РИА Новости

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече глав государств СНГ в Душанбе в Таджикистане. Видео публикует РИА Новости.