Путин и Алиев пожали руки и обнялись на встрече в Таджикистане

Политика

Фото - © РИА Новости

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече глав государств СНГ в Душанбе в Таджикистане. Видео публикует РИА Новости.

Увидев Путина, Алиев протянул ему руку. Затем президенты обнялись.

Вечером 9 октября перед неформальным обедом главы государств собрались в беседке в саду правительственной резиденции. Встреча была в формате «без галстуков».

Алиев пришел на мероприятие последним. После обмена рукопожатиями, президент Азербайджана пообщался и с иными лидерами стран.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.