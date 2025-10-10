Путин и Алиев пожали руки и обнялись на встрече в Таджикистане
Фото - © РИА Новости
Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече глав государств СНГ в Душанбе в Таджикистане. Видео публикует РИА Новости.
Увидев Путина, Алиев протянул ему руку. Затем президенты обнялись.
Вечером 9 октября перед неформальным обедом главы государств собрались в беседке в саду правительственной резиденции. Встреча была в формате «без галстуков».
Алиев пришел на мероприятие последним. После обмена рукопожатиями, президент Азербайджана пообщался и с иными лидерами стран.
