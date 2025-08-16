Путин дал понять, что готов к встрече с Зеленским, заявили на Украине

«Страна.ua»: Путин дал понять, что готов к встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом дал понять, что готов к переговорам с главой Украины Владимиром Зеленским, пишет «Страна.ua» . Украинские журналисты пришли к такому выводу из-за того, что Путин кивнул после вопроса: «Вы готовы к встрече с Зеленским, трехсторонней, быстрой?»

«Вопрос прозвучал в хоре других выкриков журналистов, но Путин его явно услышал», — считает медиа.

Ранее Владимир Путин заявлял, что «не имеет ничего против» встречи с Зеленским, но для нее нужно подготовить условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко». Сам украинский лидер перед саммитом РФ и США на Аляске заявлял, что у него планируется встреча с президентом России.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 15 августа на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Лидеры планируют обсудить урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский не был приглашен на переговоры.