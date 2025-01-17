Пушков: в Трампе нет опасной русофобии, но он будет отстаивать интересы США

В избранном президенте США Дональде Трампе нет опасной русофобии, которая характерна для демократов и некоторых представителей республиканского истеблишмента, но также ничего «пророссийского» в нем не было и нет. При этом политик, в отличие от завзятых русофобов, не ненавидит РФ, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Он относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым надо иметь дело, прежде всего чтобы не поставить под угрозу безопасность США», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как считает сенатор, Трамп эмоционально хуже относится к КНР, чем к РФ.

По его словам, убеждением и лозунгом Трампа является фраза «Америка превыше всего». Избранному президенту не нужны конфликты, которые могут угрожать США. Однако отстаивать то, что он считает интересами страны, политик будет жестко и напористо.

Он добавил, что ранее Трамп в том, что касалось РФ, как правило обещал больше, чем мог или хотел сделать.