Проект поддержки «СВОя сила» запустят в Марий Эл

В Общественной палате РФ был утвержден проект, направленный на социальное развитие и поддержку членов семей участников специальной военной операции «СВОя сила». Он позволит родственникам военнослужащих, в том числе тем, кто погиб в ходе операции, получать регулярную психологическую помощь, а также социальную поддержку. Постпред республики Марий Эл при президенте Ольга Бадма-Халгаева рассказала об уникальности и важности нового проекта, сообщает Общественное телевидение России .

По ее словам, прежде всего, родственникам погибших военных предлагается получить новую профессию в области психологического консультирования. На протяжении этого курса они смогут получить полезные знания как для себя, так и для оказания поддержки людям, находящимся в схожих обстоятельствах.

«У нас в России говорят так — когда мы помогаем семье, мы помогаем другим», — отметила Ольга Бадма-Халгаева.

Проект выделяется тем, что предоставляет знания в области, позволяющей не только справиться с личной утратой, но и поддерживать других, кто переживает подобные потери.

В Общественной палате РФ проект был единогласно одобрен, подчеркнула постпред Марий Эл. На начальном этапе он будет запущен в тестовом формате в пяти субъектах – Башкортостане, Калмыкии, Республике Марий Эл, Орловской и Томской областях, где окажут поддержку ста членам семей участников СВО.

Им будет предоставлена помощь от высококвалифицированных специалистов Московской школы практической психологии, что позволит им в будущем оказывать помощь другим.