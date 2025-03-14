Филиппо: Зеленский находится в истерике после слов Путина о перемирии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что реакция главы киевского режима Владимира Зеленского на заявление президента РФ Владимира Путина о прекращении огня напоминает приступ истерики, сообщает сайт MK.Ru .

«Зеленский, кажется, отвращен и очень раздражен тем, что Путин согласился на прекращение огня», — отметил он.

Французский политик прокомментировал реакцию украинских властей на заявления Путина словами «в Киеве буйство».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что недавно Владимир Путин поддержал позицию американского лидера Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта, но обозначил ряд вопросов, требующих совместного решения.

«Поэтому да, действительно, еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировал с позицией господина Трампа», — подчеркнул Песков.

В ответ на слова российского лидера Зеленский выступил с резкой критикой, обвинив РФ в манипуляциях и намеренном затягивании процесса, а также призвал США усилить санкционное давление на Москву.