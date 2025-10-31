Принц Уильям и Кейт Миддлтон выиграли суд над изданием, опубликовавшем их снимки

Принц Уильям и принцесса Кейт Уэльские выиграли суд против издания Paris Match, которое опубликовало фотографии их семьи с детьми, сделанные папарацци во время их отдыха на горнолыжном курорте в Альпах, сообщает Сноб со ссылкой на The Guardian.

В журнале, выпущенном в апреле 2023 года, были опубликованы снимки, на которых королевская чета запечатлена на балконе шале и на склонах во время катания на лыжах вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Главным требованием принца и принцессы в судебном иске было не получение финансовой компенсации, а обнародование судебного уведомления, подтверждающего факт нарушения права семьи на частную жизнь.

Суд признал издание виновным и обязал Paris Match покрыть судебные расходы.

