Принять или поменять: РФ столкнулась с выбором после обновления плана Трампа

WP: Россия столкнулась с выбором после изменения плана Трампа по Украине

Перед Россией встал сложный выбор после обновления мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Она либо попытается его еще раз поменять, либо примет в таком виде, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Издание сослалось на слова бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника. Он заявил, что мирный план Трампа из 28 пунктов — это «отправная точка» для урегулирования кризиса.

Чиновник также добавил, что некоторые пункты документа Москва может принять, но с некоторыми не согласится. Самым сложным вопросом остается статус Донбасса. Чиновник считает, что сторонам удастся прийти к компромиссу, но только после обсуждений.

Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз по итогам переговоров в Женеве указал на то, что Вашингтон осознает чувствительность территориальных уступок для Украины. По его словам, США понимают, что эта тема может вызвать социальные волнения или протесты военнослужащих.

Ранее США и Украина провели переговоры в Женеве, обсудив мирный план Трампа. В итоге он был сокращен с 28 до 19 пунктов. В Кремле заявили, что Москва не получала этот вариант плана.

Между тем, по данным ABC News, Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа.

