Пример и традиция: старшее поколение голосует в Химках

Для многих прийти на участок — это не только исполнение гражданского долга, но и часть семейной традиции. Нередко на участках встречаются целые семьи и компании друзей — для них голосование становится общим делом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вовлеченность пожилых жителей города во многом связана с работой клуба «Активное долголетие». Его участницы Валентина Складанная и Елена Радышевская поделились своими впечатлениями о выборах.

Валентина Складанная голосовала на избирательном участке в школе № 8 на улице Маяковского. Она подчеркнула высокий уровень организации процесса.

«Я исполнила свой долг перед Родиной. Голосую всегда на всех выборах. Посещаю клуб „Активное долголетие“, поэтому всегда в курсе основных мероприятий; знаю, что происходит у нас в Химках и в стране. Мне очень понравилось оформление избирательного участка. Члены комиссии тоже — все грамотные и эрудированные», — сказала Складанная.

Елена Радышевская голосовала в школе № 14 на улице Дружбы. Для нее участие в выборах — способ выразить свою позицию.

«Мы приходим на этот участок уже не первый год. Здесь всегда организовано все отлично. Проходная система удачно сделана, есть охрана, очень вежливые люди, которые помогут разобраться во всем», — уточнила она.

Традицию семейного голосования поддерживает и Рифат Музипов, участник городских патриотических акций, который также пришел на участок в школу № 14.

«У нас семейная традиция приходить на выборы вместе. Для нас это и гражданский долг, и добрая традиция. И каждый раз мы видим, как четко здесь все организовано. В Химках выборы всегда проходят на достойном уровне. Все как положено и в соответствии с законом», — считает участник.

Избирательные участки в Химках работают с 18 по 20 сентября включительно с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут все граждане РФ старше 18 лет. Узнать адрес и номер своего участка можно на портале «Госуслуги» или на сайте ЦИК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.