Президент России Владимир Путин примет участие в работе G20

сегодня в 14:14

Дмитрий Песков: так или иначе Путин примет участие в G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в работе «Большой двадцатки», соообщает RT .

«Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что Россия играет важную роль во всех направлениях работы G20.

