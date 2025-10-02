Президент России Владимир Путин примет участие в работе G20
Дмитрий Песков: так или иначе Путин примет участие в G20
Фото - © РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в работе «Большой двадцатки», соообщает RT.
«Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков также добавил, что Россия играет важную роль во всех направлениях работы G20.
