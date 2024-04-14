Президент Израиля: удары Ирана стали объявлением войны
Удары иранской стороны по Израилю ночью в воскресенье стали объявлением войны, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог, пишет ТАСС.
В беседе с британским каналом Sky News он отметил, что «марионетки Ирана» провели атаку с четырех направлений с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.
«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Герцог.
Однако лидер не сказал, каким будет ответ израильской стороны на ночные обстрелы. Герцог отметил, что страна прислушивается к мнению своих союзников и партнеров. Тель-Авив, по его словам, сделает все возможное для защиты своих граждан.
Также президент призвал всех сплотиться против Ирана и «дестабилизирующей политики» Тегерана в регионе и мире.