Президент Израиля: удары Ирана стали объявлением войны

В беседе с британским каналом Sky News он отметил, что «марионетки Ирана» провели атаку с четырех направлений с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Герцог.

Однако лидер не сказал, каким будет ответ израильской стороны на ночные обстрелы. Герцог отметил, что страна прислушивается к мнению своих союзников и партнеров. Тель-Авив, по его словам, сделает все возможное для защиты своих граждан.

Также президент призвал всех сплотиться против Ирана и «дестабилизирующей политики» Тегерана в регионе и мире.