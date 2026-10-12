Росгвардейцы в Видном задержали женщину с мефедроном

Сотрудники вневедомственной охраны 11 октября 2026 года задержали в лесопарковой зоне Видного 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж группы задержания Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области во время патрулирования заметил подозрительную женщину в лесопарковой зоне Видного. Проследовав за ней, сотрудники увидели, что она что-то ищет в грунте.

Во время беседы росгвардейцы выяснили, что 41-летняя местная жительница приобрела наркотическое вещество бесконтактным способом через интернет и пришла забрать «закладку». Сотрудники вызвали на место следственно-оперативную группу.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — мефедрон массой 0,24 грамма, что является значительным размером. Женщину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.