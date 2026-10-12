YADRO и «Билайн» создадут частные сети связи для промышленных предприятий

Компания YADRO, входящая в ИКС Холдинг, и «Билайн» (ПАО «ВымпелКом») займутся разработкой решений на базе частных сетей LTE/5G для корпоративных заказчиков, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

YADRO и «Билайн» планируют создавать комплексные решения для нефтегазовых, металлургических, горнодобывающих, химических и машиностроительных предприятий.

Одно из приоритетных направлений — инфраструктура для автономной и дистанционно управляемой спецтехники. Частные сети могут сократить присутствие персонала на опасных участках и повысить промышленную безопасность. Также партнеры будут развивать диспетчеризацию, видеоаналитику, удаленный контроль технологических процессов, промышленный интернет вещей и интеллектуальное управление активами.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что завод YADRO запустили в Подмосковье в 2023 году. Квалифицированные кадры, исследовательская база и высокотехнологичное производство позволили компании стать одним из крупнейших производителей печатных плат в стране. Следующим этапом стал запуск производства телекоммуникационного оборудования. Инвестиции в 2026 году оцениваются в 30 млрд рублей.

«Новый проект YADRO и Билайн продолжит развитие отечественных решений телекоммуникационной отрасли», — отметила Зиновьева.

Генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков подчеркнул, что инфраструктура должна развиваться по мере роста производства.

«Наша задача — заложить в телеком-платформу YADRO возможности для такого развития», — сказал Шелобков.

«Билайн» обеспечит экспертизу в проектировании, строительстве и эксплуатации мобильных сетей и опыт работы с корпоративными клиентами. YADRO предоставит оборудование, программные компоненты, инструменты управления сетью и инженерную экспертизу.

«Для крупных промышленных объектов особенно важны надежность, безопасность, отказоустойчивость и возможность интеграции сети с производственными системами», — отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Он добавил, что компании уже имеют обширный опыт совместной работы и намерены адаптировать технологию под задачи конкретных предприятий.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.