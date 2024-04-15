Премьер-министр Сингапура Сяньлун уйдет в отставку в мае

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун уйдет со своей должности 15 мая. Он занимал этот пост в течение 20 лет, сообщает «Интерфакс».

На место Ли Сяньлуна придет его заместитель Лоуренс Вонг. Он в тот же день будет приведен к присяге.

Сяньлун попросил народ Сингапура выразить следующему премьер-министру полную поддержку и работать с ним, а также поддерживать его действия.

Вонг написал в социальных сетях, что для него будет честью занять новую должность. Он принял данную ответственность «со смирением и глубоким чувством долга».